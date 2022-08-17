Чи випускає зараз моно к2к закордон? наче писали що знов поновили з коміссією 4%?
чи тільки пріват на 15к залишився?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 14:07
Re: monobank
Чи випускає зараз моно к2к закордон? наче писали що знов поновили з коміссією 4%?
чи тільки пріват на 15к залишився?
Додано: Вів 09 сер, 2022 14:10
Додано: Вів 09 сер, 2022 16:25
Додано: Сер 17 сер, 2022 10:13
Снятие налички в банкоматах 0,9% вместо 0,5% с 1 сентября - вдруг кто-то использует
|