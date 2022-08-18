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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 110111112113

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monobank 4.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:07

Re: monobank

Чи випускає зараз моно к2к закордон? наче писали що знов поновили з коміссією 4%?

чи тільки пріват на 15к залишився?
gonzo
 
Повідомлень: 295
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:10

  klug написав:Tegularius
Крім відправника, адресат також має підтримувати таку операцію. Крім того зараз є ліміт 30к грн/міс (еквівалент).

як? мені пише помилка переказ не підтримується для данної карти
gonzo
 
Повідомлень: 295
З нами з: 05.01.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:25

  gonzo написав:Чи випускає зараз моно к2к закордон? наче писали що знов поновили з коміссією 4%?

чи тільки пріват на 15к залишився?

Так, выпускає за 4% з гривневих карт. Ліміт 30к
tmp01
 
Повідомлень: 977
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:13

Снятие налички в банкоматах 0,9% вместо 0,5% с 1 сентября - вдруг кто-то использует :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 10334
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 11:31

  Vorlon написав:Снятие налички в банкоматах 0,9% вместо 0,5% с 1 сентября - вдруг кто-то использует :mrgreen:


ну чего, на таких спонсорах всякие горохи и живут )
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 18:34

скиньте фото грн. я уже забыл как они выглядят и какие купюры в обиходе))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5618
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 05:38

  Игорь Алексеевич написав:скиньте фото грн. я уже забыл как они выглядят и какие купюры в обиходе))

Пишите адресс,мы Вам купоны вышлим,они же карбованцы
sens
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