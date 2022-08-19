RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 110111112113

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:07

Re: monobank

Чи випускає зараз моно к2к закордон? наче писали що знов поновили з коміссією 4%?

чи тільки пріват на 15к залишився?
gonzo
 
Повідомлень: 296
З нами з: 05.01.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:10

  klug написав:Tegularius
Крім відправника, адресат також має підтримувати таку операцію. Крім того зараз є ліміт 30к грн/міс (еквівалент).

як? мені пише помилка переказ не підтримується для данної карти
gonzo
 
Повідомлень: 296
З нами з: 05.01.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:25

  gonzo написав:Чи випускає зараз моно к2к закордон? наче писали що знов поновили з коміссією 4%?

чи тільки пріват на 15к залишився?

Так, выпускає за 4% з гривневих карт. Ліміт 30к
tmp01
 
Повідомлень: 977
З нами з: 14.03.12
Подякував: 128 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:13

Снятие налички в банкоматах 0,9% вместо 0,5% с 1 сентября - вдруг кто-то использует :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 10334
З нами з: 14.06.13
Подякував: 485 раз.
Подякували: 1121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 11:31

  Vorlon написав:Снятие налички в банкоматах 0,9% вместо 0,5% с 1 сентября - вдруг кто-то использует :mrgreen:


ну чего, на таких спонсорах всякие горохи и живут )
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38659
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6168 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 18:34

скиньте фото грн. я уже забыл как они выглядят и какие купюры в обиходе))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5630
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 05:38

  Игорь Алексеевич написав:скиньте фото грн. я уже забыл как они выглядят и какие купюры в обиходе))

Пишите адресс,мы Вам купоны вышлим,они же карбованцы
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13001
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:05

моно продовжує оскотинюватись
буде брати платню за перевипуск пластику, за неактивний рахунок та інше
greenozon
 
Повідомлень: 14048
З нами з: 01.06.14
Подякував: 271 раз.
Подякували: 1297 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:11

greenozon так и было задумано, и это нормально
Примат
 
Повідомлень: 187
З нами з: 09.12.21
Подякував: 9 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 110111112113
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, Vatsyk, vollena71 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.