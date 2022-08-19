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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 14:07
Чи випускає зараз моно к2к закордон? наче писали що знов поновили з коміссією 4%?
чи тільки пріват на 15к залишився?
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gonzo
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Додано: Вів 09 сер, 2022 14:10
klug написав:Tegularius
Крім відправника, адресат також має підтримувати таку операцію. Крім того зараз є ліміт 30к грн/міс (еквівалент).
як? мені пише помилка переказ не підтримується для данної карти
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gonzo
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Додано: Вів 09 сер, 2022 16:25
gonzo написав:
Чи випускає зараз моно к2к закордон? наче писали що знов поновили з коміссією 4%?
чи тільки пріват на 15к залишився?
Так, выпускає за 4% з гривневих карт. Ліміт 30к
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tmp01
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Додано: Сер 17 сер, 2022 10:13
Снятие налички в банкоматах 0,9% вместо 0,5% с 1 сентября - вдруг кто-то использует
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Vorlon
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Додано: Сер 17 сер, 2022 11:31
Vorlon написав:
Снятие налички в банкоматах 0,9% вместо 0,5% с 1 сентября - вдруг кто-то использует
ну чего, на таких спонсорах всякие горохи и живут )
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IMPRINTER
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Додано: Сер 17 сер, 2022 18:34
скиньте фото грн. я уже забыл как они выглядят и какие купюры в обиходе))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 18 сер, 2022 05:38
Игорь Алексеевич написав:
скиньте фото грн. я уже забыл как они выглядят и какие купюры в обиходе))
Пишите адресс,мы Вам купоны вышлим,они же карбованцы
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sens
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:05
моно продовжує оскотинюватись
буде брати платню за перевипуск пластику, за неактивний рахунок та інше
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greenozon
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:11
greenozon так и было задумано, и это нормально
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Примат
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 11:26
а какая будет комиссия за неактивный счет и какие условия перехода в состояние неактивности?
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AZTECA
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