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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:38

  AZTECA написав:а какая будет комиссия за неактивный счет и какие условия перехода в состояние неактивности?

https://t.me/tabfinance/548
➖За всіма картками (крім «єПідтримки», «monobank platinum» та «IRON Bank») вводиться плата за обслуговування неактивного рахунку з позитивним залишком коштів — 100₴ на місяць, але не більше залишку коштів.
Неактивний рахунок - поточний рахунок Клієнта, за якими не здійснювалося жодних операцій (крім договірного списання на користь Банку та виплати процентів за вкладом) протягом 36 місяців поспіль та за відсутності публічних обтяжень\заборон\санкції за поточними рахунками. Комісія за обслуговування Неактивного рахунку, що має залишок, списується щомісяця, починаючи з дня, наступного за днем встановлення статусу Неактивного рахунку.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:47

Re: monobank

Класненько - тримаєш депо, отримуєш проци, а потім їх списують потихеньку ;)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:12

  chipmunk написав:Класненько - тримаєш депо, отримуєш проци, а потім їх списують потихеньку ;)

наведіть приклад такої ситуації.
Мені важко уявити, щоб у людини був депо більш як на 3 роки (у котів наче і нема депо та такий строк) з виплатою відсотків на карту, і щоб ця людина за ці 3 роки не зробила жодної транзакції з картки (не переводила отримані відотки на інші картки, не перевкладала на інші депо, не витрачала на покупки і т.д.).
Kalgan
 
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