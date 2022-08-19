➖За всіма картками (крім «єПідтримки», «monobank platinum» та «IRON Bank») вводиться плата за обслуговування неактивного рахунку з позитивним залишком коштів — 100₴ на місяць, але не більше залишку коштів.
Неактивний рахунок - поточний рахунок Клієнта, за якими не здійснювалося жодних операцій (крім договірного списання на користь Банку та виплати процентів за вкладом) протягом 36 місяців поспіль та за відсутності публічних обтяжень\заборон\санкції за поточними рахунками. Комісія за обслуговування Неактивного рахунку, що має залишок, списується щомісяця, починаючи з дня, наступного за днем встановлення статусу Неактивного рахунку.