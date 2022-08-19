AZTECA написав:а какая будет комиссия за неактивный счет и какие условия перехода в состояние неактивности?
https://t.me/tabfinance/548 ➖За всіма картками (крім «єПідтримки», «monobank platinum» та «IRON Bank») вводиться плата за обслуговування неактивного рахунку з позитивним залишком коштів — 100₴ на місяць, але не більше залишку коштів. Неактивний рахунок - поточний рахунок Клієнта, за якими не здійснювалося жодних операцій (крім договірного списання на користь Банку та виплати процентів за вкладом) протягом 36 місяців поспіль та за відсутності публічних обтяжень\заборон\санкції за поточними рахунками. Комісія за обслуговування Неактивного рахунку, що має залишок, списується щомісяця, починаючи з дня, наступного за днем встановлення статусу Неактивного рахунку.
chipmunk написав:Класненько - тримаєш депо, отримуєш проци, а потім їх списують потихеньку
наведіть приклад такої ситуації. Мені важко уявити, щоб у людини був депо більш як на 3 роки (у котів наче і нема депо та такий строк) з виплатою відсотків на карту, і щоб ця людина за ці 3 роки не зробила жодної транзакції з картки (не переводила отримані відотки на інші картки, не перевкладала на інші депо, не витрачала на покупки і т.д.).
chipmunk написав:Класненько - тримаєш депо, отримуєш проци, а потім їх списують потихеньку
наведіть приклад такої ситуації. Мені важко уявити, щоб у людини був депо більш як на 3 роки (у котів наче і нема депо та такий строк) з виплатою відсотків на карту, і щоб ця людина за ці 3 роки не зробила жодної транзакції з картки (не переводила отримані відотки на інші картки, не перевкладала на інші депо, не витрачала на покупки і т.д.).
У мене 150€ на віртуалці зависло ще з доковідних часів, тримав як заначку, скоро як раз 3 роки буде))). Думаю я не один такий хто залишки на валютних картах довго не використовував, на це Горох і розраховує. Питання як їх вивести без комісу тепер: через депо чи є інші варіанти?
chipmunk написав:Класненько - тримаєш депо, отримуєш проци, а потім їх списують потихеньку
наведіть приклад такої ситуації. Мені важко уявити, щоб у людини був депо більш як на 3 роки (у котів наче і нема депо та такий строк) з виплатою відсотків на карту, і щоб ця людина за ці 3 роки не зробила жодної транзакції з картки (не переводила отримані відотки на інші картки, не перевкладала на інші депо, не витрачала на покупки і т.д.).
У мене 150€ на віртуалці зависло ще з доковідних часів, тримав як заначку, скоро як раз 3 роки буде))). Думаю я не один такий хто залишки на валютних картах довго не використовував, на це Горох і розраховує. Питання як їх вивести без комісу тепер: через депо чи є інші варіанти?
ІМХО достатньо закинути на день на Банку, а потім ще 3 роки думати, що з ними далі робити. А безкоштовно мона зняти після депо, валютний от 30уе на 1 міс.
chipmunk написав:Класненько - тримаєш депо, отримуєш проци, а потім їх списують потихеньку
наведіть приклад такої ситуації. Мені важко уявити, щоб у людини був депо більш як на 3 роки (у котів наче і нема депо та такий строк) з виплатою відсотків на карту, і щоб ця людина за ці 3 роки не зробила жодної транзакції з картки (не переводила отримані відотки на інші картки, не перевкладала на інші депо, не витрачала на покупки і т.д.).
У мене 150€ на віртуалці зависло ще з доковідних часів, тримав як заначку, скоро як раз 3 роки буде))). Думаю я не один такий хто залишки на валютних картах довго не використовував, на це Горох і розраховує. Питання як їх вивести без комісу тепер: через депо чи є інші варіанти?
Я поки закинув у банку, щоб кіт не злизав сметанку. Заразом і трансакцію зробив.