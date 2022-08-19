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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 4.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:38

  AZTECA написав:а какая будет комиссия за неактивный счет и какие условия перехода в состояние неактивности?

https://t.me/tabfinance/548
➖За всіма картками (крім «єПідтримки», «monobank platinum» та «IRON Bank») вводиться плата за обслуговування неактивного рахунку з позитивним залишком коштів — 100₴ на місяць, але не більше залишку коштів.
Неактивний рахунок - поточний рахунок Клієнта, за якими не здійснювалося жодних операцій (крім договірного списання на користь Банку та виплати процентів за вкладом) протягом 36 місяців поспіль та за відсутності публічних обтяжень\заборон\санкції за поточними рахунками. Комісія за обслуговування Неактивного рахунку, що має залишок, списується щомісяця, починаючи з дня, наступного за днем встановлення статусу Неактивного рахунку.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:47

Re: monobank

Класненько - тримаєш депо, отримуєш проци, а потім їх списують потихеньку ;)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:12

  chipmunk написав:Класненько - тримаєш депо, отримуєш проци, а потім їх списують потихеньку ;)

наведіть приклад такої ситуації.
Мені важко уявити, щоб у людини був депо більш як на 3 роки (у котів наче і нема депо та такий строк) з виплатою відсотків на карту, і щоб ця людина за ці 3 роки не зробила жодної транзакції з картки (не переводила отримані відотки на інші картки, не перевкладала на інші депо, не витрачала на покупки і т.д.).
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:42

  Kalgan написав:
  chipmunk написав:Класненько - тримаєш депо, отримуєш проци, а потім їх списують потихеньку ;)

наведіть приклад такої ситуації.
Мені важко уявити, щоб у людини був депо більш як на 3 роки (у котів наче і нема депо та такий строк) з виплатою відсотків на карту, і щоб ця людина за ці 3 роки не зробила жодної транзакції з картки (не переводила отримані відотки на інші картки, не перевкладала на інші депо, не витрачала на покупки і т.д.).

У мене 150€ на віртуалці зависло ще з доковідних часів, тримав як заначку, скоро як раз 3 роки буде))). Думаю я не один такий хто залишки на валютних картах довго не використовував, на це Горох і розраховує. Питання як їх вивести без комісу тепер: через депо чи є інші варіанти?
Housane
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:46

  Housane написав:
  Kalgan написав:
  chipmunk написав:Класненько - тримаєш депо, отримуєш проци, а потім їх списують потихеньку ;)

наведіть приклад такої ситуації.
Мені важко уявити, щоб у людини був депо більш як на 3 роки (у котів наче і нема депо та такий строк) з виплатою відсотків на карту, і щоб ця людина за ці 3 роки не зробила жодної транзакції з картки (не переводила отримані відотки на інші картки, не перевкладала на інші депо, не витрачала на покупки і т.д.).

У мене 150€ на віртуалці зависло ще з доковідних часів, тримав як заначку, скоро як раз 3 роки буде))). Думаю я не один такий хто залишки на валютних картах довго не використовував, на це Горох і розраховує. Питання як їх вивести без комісу тепер: через депо чи є інші варіанти?

ІМХО достатньо закинути на день на Банку, а потім ще 3 роки думати, що з ними далі робити.
А безкоштовно мона зняти після депо, валютний от 30уе на 1 міс.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:47

  Housane написав:
  Kalgan написав:
  chipmunk написав:Класненько - тримаєш депо, отримуєш проци, а потім їх списують потихеньку ;)

наведіть приклад такої ситуації.
Мені важко уявити, щоб у людини був депо більш як на 3 роки (у котів наче і нема депо та такий строк) з виплатою відсотків на карту, і щоб ця людина за ці 3 роки не зробила жодної транзакції з картки (не переводила отримані відотки на інші картки, не перевкладала на інші депо, не витрачала на покупки і т.д.).

У мене 150€ на віртуалці зависло ще з доковідних часів, тримав як заначку, скоро як раз 3 роки буде))). Думаю я не один такий хто залишки на валютних картах довго не використовував, на це Горох і розраховує. Питання як їх вивести без комісу тепер: через депо чи є інші варіанти?

Я поки закинув у банку, щоб кіт не злизав сметанку. Заразом і трансакцію зробив.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:13

Банку в € можна?
Housane
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:15

Банками кота взагалі не користувався просто, є зручніші місця.
Востаннє редагувалось Housane в П'ят 19 сер, 2022 16:17, всього редагувалось 1 раз.
Housane
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:16

Re: monobank

  Kalgan написав:наведіть приклад такої ситуації.
Мені важко уявити, щоб у людини був депо більш як на 3 роки (у котів наче і нема депо та такий строк)

Підозрюю, що 36міс це початок, далі буде 18, 12, 6 ;)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:28

  Housane написав:Банку в € можна?

так
novichok
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