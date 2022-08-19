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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:37

100uah за оновлення картки по терміну

Як я собі зрозумів, достатньо буде відкрити найменший депозит на рік з помісячною виплатою на цю картку й через рік абонку сторнірують. Проценти з депо, це ж цільові кошти?
Як вважаєте, панове?
kulikrom
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