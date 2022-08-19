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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:37
Як я собі зрозумів, достатньо буде відкрити найменший депозит на рік з помісячною виплатою на цю картку й через рік абонку сторнірують. Проценти з депо, це ж цільові кошти?
Як вважаєте, панове?
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