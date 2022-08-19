Як я собі зрозумів, достатньо буде відкрити найменший депозит на рік з помісячною виплатою на цю картку й через рік абонку сторнірують. Проценти з депо, це ж цільові кошти?
Як вважаєте, панове?
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:37
100uah за оновлення картки по терміну
Як я собі зрозумів, достатньо буде відкрити найменший депозит на рік з помісячною виплатою на цю картку й через рік абонку сторнірують. Проценти з депо, це ж цільові кошти?
Як вважаєте, панове?
Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:01
Re: monobank
нездоровые "покращення". Таки да выводить все буду из монобанки.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:22
Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:24
якщо вже і платити 100 грн за перевипуск, то краще вже брати іменну карту яка коштує стільки ж
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