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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 4.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:37

100uah за оновлення картки по терміну

Як я собі зрозумів, достатньо буде відкрити найменший депозит на рік з помісячною виплатою на цю картку й через рік абонку сторнірують. Проценти з депо, це ж цільові кошти?
Як вважаєте, панове?
kulikrom
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Повідомлень: 1398
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 86 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:01

Re: monobank

нездоровые "покращення". Таки да выводить все буду из монобанки.
vpchelko
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Повідомлень: 598
З нами з: 05.07.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:22

  kulikrom написав:Як я собі зрозумів, достатньо буде відкрити найменший депозит на рік з помісячною виплатою на цю картку й через рік абонку сторнірують. Проценти з депо, це ж цільові кошти?
Як вважаєте, панове?

цікаве питання. при визначенні активності рахунку, коти відсотки не враховують :(
Kalgan
 
Повідомлень: 934
З нами з: 02.01.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:24

якщо вже і платити 100 грн за перевипуск, то краще вже брати іменну карту яка коштує стільки ж :)
Kalgan
 
Повідомлень: 934
З нами з: 02.01.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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