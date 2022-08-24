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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 114115116117>

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monobank 4.2 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
12
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 20 сер, 2022 16:03

  klug написав:Bosstone
А як ще їх міг вивести Ощад: купити іарбу на державні кошти? Десь би до літа саме тендер закінчився б.

наче такі речі мають бути в сховищах за замовчуванням :shock:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 сер, 2022 17:31

  Kalgan написав:
  klug написав:Bosstone
А як ще їх міг вивести Ощад: купити іарбу на державні кошти? Десь би до літа саме тендер закінчився б.

наче такі речі мають бути в сховищах за замовчуванням :shock:

Хтось замовчав, що їх не було.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 16:50

валютні ОВДП вже пропонує від однієї бумаги :)
Kalgan
 
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Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 18:32

  Kalgan написав:валютні ОВДП вже пропонує від однієї бумаги :)

Красава! Аби потім на виході комісію не ввів "під тиском МПС" та "на прохання клієнтів". Стрьомна банка...
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 11:48

Дывно какось... Кругом балачки, що перевипуск став платним, а в додатку все відображається, що безкаштовно... Може, собі зараз перевипустити? Але не хочу, мені не подобається новий дизайн карток, де номер на звороті разом із свв-кодом. Не сек'юрно. Доведеться полишати банку після закінченя терміну придатності картки.

Зображення
Оплати мобільними гаманцями не сприймаю. Телефон є телефон, картка є картка. Ніколи їх не поєдную, принцип.
042013
 
Повідомлень: 116
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 11:55

Re: monobank

  042013 написав:мені не подобається новий дизайн карток, де номер на звороті разом із свв-кодом. Не сек'юрно.
Любую новую карту под ножницы пускаю: стираю пару цифер в середине номера,срок и весь CVV/CVC.Стертое записывается в файлы для на потом.У мони CVV/CVС можно динамические поставить на 60 минут и вообще острого в руки не брать.Ваш пост показателен :lol:
Мизантрóп
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Повідомлень: 6919
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 12:09

  042013 написав:Дывно какось... Кругом балачки, що перевипуск став платним, а в додатку все відображається, що безкаштовно...

Миколо Яновичу, я Вам допоможу перекласти. Вересень - це сонтібрь на вашій мові, а зараз іще авфхуст, тому ще "тіждінь безкаштовно".
klug
 
Повідомлень: 7302
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 12:30

  Мизантрóп написав:Любую новую карту под ножницы пускаю: стираю пару цифер в середине номера,срок и весь CVV/CVC.

Розумно.

  Мизантрóп написав:Стертое записывается в файлы для на потом.

От тут не зрозумів, розкрийте думку, будь-ласка. В які файли?

  Мизантрóп написав:У мони CVV/CVС можно динамические поставить на 60 минут и вообще острого в руки не брать. Ваш пост показателен :lol:

Динамічні - то таке. Краще ставити персональний, він ніколи не буде відображатись на картці навіть у додатку.

Показателєн чим? Тым, що мені не байдуже на сек'юрність карток? Так, показателєн. Багатьом, як розумію, байдуже, що все з одного боку.
042013
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:24

Re: monobank

  042013 написав:От тут не зрозумів, розкрийте думку, будь-ласка. В які файли?
использую Excel
Мизантрóп
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Повідомлень: 6919
З нами з: 03.12.14
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:29

  klug написав:Миколо Яновичу, я Вам допоможу перекласти. Вересень - це сонтібрь на вашій мові, а зараз іще авфхуст, тому ще "тіждінь безкаштовно".


І якийсь же ж, бляха, ефективний, собюака, менеджер, в фінтехбенді ще й премію отримав за "оптимізацію витрат на здешевшанні випуску нових карток" шляхом нанесення неембосованих цифр всіх даних картки на одній стороні! Бісить.
042013
 
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З нами з: 22.07.18
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