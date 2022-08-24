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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 сер, 2022 16:03
klug написав:Bosstone
А як ще їх міг вивести Ощад: купити іарбу на державні кошти? Десь би до літа саме тендер закінчився б.
наче такі речі мають бути в сховищах за замовчуванням
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Kalgan
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Додано: Суб 20 сер, 2022 17:31
Kalgan написав: klug написав:Bosstone
А як ще їх міг вивести Ощад: купити іарбу на державні кошти? Десь би до літа саме тендер закінчився б.
наче такі речі мають бути в сховищах за замовчуванням
Хтось замовчав, що їх не було.
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klug
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Додано: Пон 22 сер, 2022 16:50
валютні ОВДП вже пропонує від однієї бумаги
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Kalgan
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Додано: Пон 22 сер, 2022 18:32
Kalgan написав:
валютні ОВДП вже пропонує від однієї бумаги
Красава! Аби потім на виході комісію не ввів "під тиском МПС" та "на прохання клієнтів". Стрьомна банка...
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Додано: Сер 24 сер, 2022 11:48
Дывно какось... Кругом балачки, що перевипуск став платним, а в додатку все відображається, що безкаштовно... Може, собі зараз перевипустити? Але не хочу, мені не подобається новий дизайн карток, де номер на звороті разом із свв-кодом. Не сек'юрно. Доведеться полишати банку після закінченя терміну придатності картки.
Оплати мобільними гаманцями не сприймаю. Телефон є телефон, картка є картка. Ніколи їх не поєдную, принцип.
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042013
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Додано: Сер 24 сер, 2022 11:55
042013 написав:
мені не подобається новий дизайн карток, де номер на звороті разом із свв-кодом. Не сек'юрно.
Любую новую карту под ножницы пускаю: стираю пару цифер в середине номера,срок и весь CVV/CVC.Стертое записывается в файлы для на потом.У мони CVV/CVС можно динамические поставить на 60 минут и вообще острого в руки не брать.Ваш пост показателен
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Мизантрóп
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Додано: Сер 24 сер, 2022 12:09
042013 написав:
Дывно какось... Кругом балачки, що перевипуск став платним, а в додатку все відображається, що безкаштовно...
Миколо Яновичу, я Вам допоможу перекласти. Вересень - це сонтібрь на вашій мові, а зараз іще авфхуст, тому ще "тіждінь безкаштовно".
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klug
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Додано: Сер 24 сер, 2022 12:30
Мизантрóп написав:
Любую новую карту под ножницы пускаю: стираю пару цифер в середине номера,срок и весь CVV/CVC.
Розумно.
Мизантрóп написав:
Стертое записывается в файлы для на потом.
От тут не зрозумів, розкрийте думку, будь-ласка. В які файли?
Мизантрóп написав:
У мони CVV/CVС можно динамические поставить на 60 минут и вообще острого в руки не брать. Ваш пост показателен
Динамічні - то таке. Краще ставити персональний, він ніколи не буде відображатись на картці навіть у додатку.
Показателєн чим? Тым, що мені не байдуже на сек'юрність карток? Так, показателєн. Багатьом, як розумію, байдуже, що все з одного боку.
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042013
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:24
042013 написав:
От тут не зрозумів, розкрийте думку, будь-ласка. В які файли?
использую Excel
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Мизантрóп
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:29
klug написав:
Миколо Яновичу, я Вам допоможу перекласти. Вересень - це сонтібрь на вашій мові, а зараз іще авфхуст, тому ще "тіждінь безкаштовно".
І якийсь же ж, бляха, ефективний, собюака, менеджер, в фінтехбенді ще й премію отримав за "оптимізацію витрат на здешевшанні випуску нових карток" шляхом нанесення неембосованих цифр всіх даних картки на одній стороні! Бісить.
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