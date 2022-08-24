кому, куда удобно, туда и записываем, можете хоть на листочек на холодильнике...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 сер, 2022 14:40
Додано: Сер 24 сер, 2022 14:56
Re: monobank
Подскажите плз, кто пользуется палкой, привязка к карте Моно не имеет каких-то подводных камней для нерегулярного получения переводов через палку? Или лучше к другой банке привязать палку?
Додано: Сер 24 сер, 2022 15:12
Справа не у менеджері - такий тренд у індустрії (був). Теперішній тренд - картки взагалі без нанесених реквізитів, які, при потребі, можна отримати лише у застосунку. У кота поки такі лише платини і лише за бажанням клієнта, але закордоном деякі емітенти вже перейшли на такий формат у якості типового.
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