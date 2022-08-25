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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 114115116117

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monobank 4.2 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
12
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:40

  042013 написав:
  Мизантрóп написав:Стертое записывается в файлы для на потом.

От тут не зрозумів, розкрийте думку, будь-ласка. В які файли?


кому, куда удобно, туда и записываем, можете хоть на листочек на холодильнике...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:56

Re: monobank

Подскажите плз, кто пользуется палкой, привязка к карте Моно не имеет каких-то подводных камней для нерегулярного получения переводов через палку? Или лучше к другой банке привязать палку?
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 15:12

  042013 написав:
  klug написав:Миколо Яновичу, я Вам допоможу перекласти. Вересень - це сонтібрь на вашій мові, а зараз іще авфхуст, тому ще "тіждінь безкаштовно".


І якийсь же ж, бляха, ефективний, собюака, менеджер, в фінтехбенді ще й премію отримав за "оптимізацію витрат на здешевшанні випуску нових карток" шляхом нанесення неембосованих цифр всіх даних картки на одній стороні! Бісить.

Справа не у менеджері - такий тренд у індустрії (був). Теперішній тренд - картки взагалі без нанесених реквізитів, які, при потребі, можна отримати лише у застосунку. У кота поки такі лише платини і лише за бажанням клієнта, але закордоном деякі емітенти вже перейшли на такий формат у якості типового.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 13:28

monobank підвищує комісії за зняття готівки в банкоматі: чи підуть на це інші банки
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:47


Резюме - не підуть, бо у інших банків є відділення та банкомати, де хоч у рідних можна щось зняти, а у котобанди лише понти і фейсбук зі срачами.
klug
 
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