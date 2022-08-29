кому, куда удобно, туда и записываем, можете хоть на листочек на холодильнике...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 сер, 2022 14:40
Додано: Сер 24 сер, 2022 14:56
Re: monobank
Подскажите плз, кто пользуется палкой, привязка к карте Моно не имеет каких-то подводных камней для нерегулярного получения переводов через палку? Или лучше к другой банке привязать палку?
Додано: Сер 24 сер, 2022 15:12
Справа не у менеджері - такий тренд у індустрії (був). Теперішній тренд - картки взагалі без нанесених реквізитів, які, при потребі, можна отримати лише у застосунку. У кота поки такі лише платини і лише за бажанням клієнта, але закордоном деякі емітенти вже перейшли на такий формат у якості типового.
Додано: Чет 25 сер, 2022 13:28
Додано: Чет 25 сер, 2022 15:47
Резюме - не підуть, бо у інших банків є відділення та банкомати, де хоч у рідних можна щось зняти, а у котобанди лише понти і фейсбук зі срачами.
Додано: Нед 28 сер, 2022 15:54
Где ви це виділи? Таріфи, дійсні з 19.08.22, вже вказують, що перевипуск 100 грівень.
Як би там не було, по факту наразі перевипуск 0 грівень, підтверджую. Встигніть. Або не встигніть. Я нові картки, де все з одного боку, не люблю. Таким, як я, краще не перевипускати зазр.
Додано: Пон 29 сер, 2022 07:47
Може хто стикався, чи задає Моно питання, якщо друг перекаже мені на картку суму до 100000 грн чи краще розбити на різні банки? Бо траплялись на очі статті про неадекватний фінмоніторинг саме в Моно.
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