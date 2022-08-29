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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 115116117118>

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monobank 4.2 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
12
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:40

  042013 написав:
  Мизантрóп написав:Стертое записывается в файлы для на потом.

От тут не зрозумів, розкрийте думку, будь-ласка. В які файли?


кому, куда удобно, туда и записываем, можете хоть на листочек на холодильнике...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:56

Re: monobank

Подскажите плз, кто пользуется палкой, привязка к карте Моно не имеет каких-то подводных камней для нерегулярного получения переводов через палку? Или лучше к другой банке привязать палку?
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 15:12

  042013 написав:
  klug написав:Миколо Яновичу, я Вам допоможу перекласти. Вересень - це сонтібрь на вашій мові, а зараз іще авфхуст, тому ще "тіждінь безкаштовно".


І якийсь же ж, бляха, ефективний, собюака, менеджер, в фінтехбенді ще й премію отримав за "оптимізацію витрат на здешевшанні випуску нових карток" шляхом нанесення неембосованих цифр всіх даних картки на одній стороні! Бісить.

Справа не у менеджері - такий тренд у індустрії (був). Теперішній тренд - картки взагалі без нанесених реквізитів, які, при потребі, можна отримати лише у застосунку. У кота поки такі лише платини і лише за бажанням клієнта, але закордоном деякі емітенти вже перейшли на такий формат у якості типового.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 13:28

monobank підвищує комісії за зняття готівки в банкоматі: чи підуть на це інші банки
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:47


Резюме - не підуть, бо у інших банків є відділення та банкомати, де хоч у рідних можна щось зняти, а у котобанди лише понти і фейсбук зі срачами.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 15:54

  klug написав:Вересень - це сонтібрь на вашій мові, а зараз іще авфхуст, тому ще "тіждінь безкаштовно".

Где ви це виділи? Таріфи, дійсні з 19.08.22, вже вказують, що перевипуск 100 грівень.

Як би там не було, по факту наразі перевипуск 0 грівень, підтверджую. Встигніть. Або не встигніть. Я нові картки, де все з одного боку, не люблю. Таким, як я, краще не перевипускати зазр.
042013
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 07:47

Може хто стикався, чи задає Моно питання, якщо друг перекаже мені на картку суму до 100000 грн чи краще розбити на різні банки? Бо траплялись на очі статті про неадекватний фінмоніторинг саме в Моно.
Илата Наволач
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 07:54

Илата Наволач все залежить від проміжка часу.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 08:47

Re: monobank

Илата Наволач, всё зависит от того, как друг будет переводить и откуда. Если он переведёт с карты monobank на Вашу карту monobank, как сделает платёж с любого украинского банка через СЭП (по IBAN), то вопросов будет намного меньше или вообще не будет. А вот при переводе по номеру карты могут и возникнут ибо это анонимные переводы.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 08:48

Goodman
За один раз.
Це його бойові виплати
Howl
З власної картки Моно чи Приват, просто по номеру.
Илата Наволач
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