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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 сер, 2022 08:56
Илата Наволач, плохо читаете.
Если перевод внутри банка, то вопросов нет или будут минимальные (касается происхождения денежных средств). Если по номеру карты из другого банка, то могут быть + за раз такую сумму может перевести не получится )))
Да и перевод с ПриватБанка хоть по номеру карты, хоть по IBAN цена одинаковая.
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Howl
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Додано: Пон 29 сер, 2022 08:59
Илата Наволач написав:Goodman
За один раз.
Це його бойові виплати Howl
З власної картки Моно чи Приват, просто по номеру.
туц по верхнему полю с 2 картами-там под профилем СТАТИСТИКА по ней анализировать свой порог финмона.
Боевые на приват пришли,будет с комиссией привата их уход на моно.
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Мизантрóп
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Додано: Пон 29 сер, 2022 09:29
Мизантрóп
Дякую.
Тобто якщо в мене в середньому під 50 тис, наприклад, надходжень та витрат по Моно, то уе і є порог фінмону?
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Илата Наволач
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