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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 115116117118

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.2 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
12
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 08:56

Re: monobank

Илата Наволач, плохо читаете.

Если перевод внутри банка, то вопросов нет или будут минимальные (касается происхождения денежных средств). Если по номеру карты из другого банка, то могут быть + за раз такую сумму может перевести не получится )))

Да и перевод с ПриватБанка хоть по номеру карты, хоть по IBAN цена одинаковая.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 08:59

  Илата Наволач написав:Goodman
За один раз.
Це його бойові виплати
Howl
З власної картки Моно чи Приват, просто по номеру.

туц по верхнему полю с 2 картами-там под профилем СТАТИСТИКА по ней анализировать свой порог финмона.
Боевые на приват пришли,будет с комиссией привата их уход на моно.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 09:29

Мизантрóп
Дякую.
Тобто якщо в мене в середньому під 50 тис, наприклад, надходжень та витрат по Моно, то уе і є порог фінмону?
Илата Наволач
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