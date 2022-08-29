monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 сер, 2022 08:56
Илата Наволач, плохо читаете.
Если перевод внутри банка, то вопросов нет или будут минимальные (касается происхождения денежных средств). Если по номеру карты из другого банка, то могут быть + за раз такую сумму может перевести не получится ))) Да и перевод с ПриватБанка хоть по номеру карты, хоть по IBAN цена одинаковая.
Howl
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Додано: Пон 29 сер, 2022 08:59
Илата Наволач написав: Goodman
За один раз.
Це його бойові виплати
Howl
З власної картки Моно чи Приват, просто по номеру.
туц по верхнему полю с 2 картами-там под профилем СТАТИСТИКА по ней анализировать свой порог финмона.
Боевые на приват пришли,будет с комиссией привата их уход на моно.
Мизантрóп
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Додано: Пон 29 сер, 2022 09:29
Мизантрóп Дякую. Тобто якщо в мене в середньому на місяць під 50 тис, наприклад, надходжень та витрат по Моно, то це і є порог фінмону?
Востаннє редагувалось
Илата Наволач
в Пон 29 сер, 2022 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Илата Наволач
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Додано: Пон 29 сер, 2022 10:19
Илата Наволач поріг у цього банку вище 50к
Мизантрóп
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Додано: Пон 29 сер, 2022 10:37
Мизантрóп написав: Илата Наволач
поріг у цього банку вище 50к
Оу, дяк. 100к?
Илата Наволач
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Додано: Пон 29 сер, 2022 11:19
Илата Наволач
більше,а тих 100к можна приймати,Приват дякуватиме за коміс
.
Monobank, який обслуговує понад 4 млн карток, використовує математичні моделі
https://forbes.ua/news/banki-ogranichat ... 02021-2616
ну й + нове
https://bank.gov.ua/ua/news/all/viznach ... 00-tis-grn
та ін.
Тему можна закривати
Мизантрóп
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