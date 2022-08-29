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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 115116117118

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.2 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
12
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 08:56

Re: monobank

Илата Наволач, плохо читаете.

Если перевод внутри банка, то вопросов нет или будут минимальные (касается происхождения денежных средств). Если по номеру карты из другого банка, то могут быть + за раз такую сумму может перевести не получится )))

Да и перевод с ПриватБанка хоть по номеру карты, хоть по IBAN цена одинаковая.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 08:59

  Илата Наволач написав:Goodman
За один раз.
Це його бойові виплати
Howl
З власної картки Моно чи Приват, просто по номеру.

туц по верхнему полю с 2 картами-там под профилем СТАТИСТИКА по ней анализировать свой порог финмона.
Боевые на приват пришли,будет с комиссией привата их уход на моно.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 09:29

Мизантрóп
Дякую.
Тобто якщо в мене в середньому на місяць під 50 тис, наприклад, надходжень та витрат по Моно, то це і є порог фінмону?
Востаннє редагувалось Илата Наволач в Пон 29 сер, 2022 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Илата Наволач
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:19

Илата Наволач поріг у цього банку вище 50к
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:37

  Мизантрóп написав:Илата Наволач поріг у цього банку вище 50к

Оу, дяк. 100к?
Илата Наволач
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:19

Илата Наволач більше,а тих 100к можна приймати,Приват дякуватиме за коміс :D .

Monobank, який обслуговує понад 4 млн карток, використовує математичні моделі https://forbes.ua/news/banki-ogranichat ... 02021-2616 ну й + нове https://bank.gov.ua/ua/news/all/viznach ... 00-tis-grn та ін.

Тему можна закривати :!:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:40

Re: monobank

  Мизантрóп написав:Тему можна закривати

Колись, Імпринтер піднімав цю тему і ділився життєвим досвідом, як правильно заповнювати поле ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ , щоб не було питань.
Зверніться до нього в приватні.
Моя філософія - тре уникать таких "перекачування Уралів" , наразі все непредсказуємо.
Кеш....кеш і кеш.
Goodman
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