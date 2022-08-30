Если перевод внутри банка, то вопросов нет или будут минимальные (касается происхождения денежных средств). Если по номеру карты из другого банка, то могут быть + за раз такую сумму может перевести не получится )))
Да и перевод с ПриватБанка хоть по номеру карты, хоть по IBAN цена одинаковая.
Колись, Імпринтер піднімав цю тему і ділився життєвим досвідом, як правильно заповнювати поле ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ , щоб не було питань. Зверніться до нього в приватні. Моя філософія - тре уникать таких "перекачування Уралів" , наразі все непредсказуємо. Кеш....кеш і кеш.
Никогда не пользовался этим банком...Начал смотреть карты,так и не понял,чем Белая отличается от Черной?? Какую кто юзает и советует открывать??Разница есть?? Переводы с карты Моно на карты других банков тарифицируется,или бесплатно как в ПУМБ?? Спасибо.
osafly написав:Никогда не пользовался этим банком...Начал смотреть карты,так и не понял,чем Белая отличается от Черной?? Какую кто юзает и советует открывать??Разница есть?? Переводы с карты Моно на карты других банков тарифицируется,или бесплатно как в ПУМБ?? Спасибо.
Спочатку відкривають чорну,здебільшого, в кого є кредліміт, то платять з неї, а білу відкривають, щось на шквал КДВ Привата для зарахування відсотків, особистих коштів і т.п., щоб не змішувались свої та кредитні кошти, ось так.