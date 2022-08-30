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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 116117118119

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monobank 4.2 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
12
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 21:35

  melkh написав:
  osafly написав:Никогда не пользовался этим банком...Начал смотреть карты,так и не понял,чем Белая отличается от Черной?? Какую кто юзает и советует открывать??Разница есть?? Переводы с карты Моно на карты других банков тарифицируется,или бесплатно как в ПУМБ?? Спасибо.

Спочатку відкривають чорну,здебільшого, в кого є кредліміт, то платять з неї, а білу відкривають, щось на шквал КДВ Привата для зарахування відсотків, особистих коштів і т.п., щоб не змішувались свої та кредитні кошти, ось так.


А на черной что,нельзя кредитный лимит в 0 выставить,как в Приватбанке?? По переводам на карты других банков разница есть между ними?? Мне кредитный лимит допустим вообще не нужен.Я кредитами вообще никогда не пользуюсь.Лучше тогда белую открыть выходит??
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 21:38

osafly Якщо ти не клієнт, то спочатку по замовчуванню відкривається чорна, наприклад я відкрив і чорну і білу (вже знаєш для чого вони), а для дружини лише чорну, якщо тобі потрібна вона як для оплат чи ганялок, то відкривай чору і не парся, а якщо хочеш дам рефералку в приват, то ще й нам по 50 грн накинуть.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 21:41

osafly Різниці між ними жодних немає, лише в тому, щоб розмежити свої і кредитні кошти, я писав вище.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 22:17

  osafly написав:А на черной что,нельзя кредитный лимит в 0 выставить,как в Приватбанке?? По переводам на карты других банков разница есть между ними?? Мне кредитный лимит допустим вообще не нужен.Я кредитами вообще никогда не пользуюсь.

А що, голубами не можна слати? Понапридумують оці всякі картки, щоб пенсіонерів чіпувати.
klug
 
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