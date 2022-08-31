|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 сер, 2022 21:35
melkh написав: osafly написав:
Никогда не пользовался этим банком...Начал смотреть карты,так и не понял,чем Белая отличается от Черной?? Какую кто юзает и советует открывать??Разница есть?? Переводы с карты Моно на карты других банков тарифицируется,или бесплатно как в ПУМБ?? Спасибо.
Спочатку відкривають чорну,здебільшого, в кого є кредліміт, то платять з неї, а білу відкривають, щось на шквал КДВ Привата для зарахування відсотків, особистих коштів і т.п., щоб не змішувались свої та кредитні кошти, ось так.
А на черной что,нельзя кредитный лимит в 0 выставить,как в Приватбанке?? По переводам на карты других банков разница есть между ними?? Мне кредитный лимит допустим вообще не нужен.Я кредитами вообще никогда не пользуюсь.Лучше тогда белую открыть выходит??
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1453
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 357 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 сер, 2022 21:38
osafly Якщо ти не клієнт, то спочатку по замовчуванню відкривається чорна, наприклад я відкрив і чорну і білу (вже знаєш для чого вони), а для дружини лише чорну, якщо тобі потрібна вона як для оплат чи ганялок, то відкривай чору і не парся, а якщо хочеш дам рефералку в приват, то ще й нам по 50 грн накинуть.
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 744
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 сер, 2022 21:41
osafly Різниці між ними жодних немає, лише в тому, щоб розмежити свої і кредитні кошти, я писав вище.
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 744
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 сер, 2022 22:17
osafly написав:
А на черной что,нельзя кредитный лимит в 0 выставить,как в Приватбанке?? По переводам на карты других банков разница есть между ними?? Мне кредитный лимит допустим вообще не нужен.Я кредитами вообще никогда не пользуюсь.
А що, голубами не можна слати? Понапридумують оці всякі картки, щоб пенсіонерів чіпувати.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7340
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 312 раз.
- Подякували: 1032 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 31 сер, 2022 09:07
klug написав: osafly написав:
А на черной что,нельзя кредитный лимит в 0 выставить,как в Приватбанке?? По переводам на карты других банков разница есть между ними?? Мне кредитный лимит допустим вообще не нужен.Я кредитами вообще никогда не пользуюсь.
А що, голубами не можна слати? Понапридумують оці всякі картки, щоб пенсіонерів чіпувати.
Ну,судя по характеру написанного поста,вы и есть один из чипированных индивидов,иначе "глубокие мысли" о голубях и пенсионерах,в ветке банковского обслуживания и конкретного вопроса по теме,вряд ли пришли бы в голову обычному человеку.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1453
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 357 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 сер, 2022 09:20
osafly написав: klug написав: osafly написав:
А на черной что,нельзя кредитный лимит в 0 выставить,как в Приватбанке?? По переводам на карты других банков разница есть между ними?? Мне кредитный лимит допустим вообще не нужен.Я кредитами вообще никогда не пользуюсь.
А що, голубами не можна слати? Понапридумують оці всякі картки, щоб пенсіонерів чіпувати.
Ну,судя по характеру написанного поста,вы и есть один из чипированных индивидов,иначе "глубокие мысли" о голубях и пенсионерах,в ветке банковского обслуживания и конкретного вопроса по теме,вряд ли пришли бы в голову обычному человеку.
👍👍👍
-
vadlme
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 20.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 сер, 2022 13:11
042013 написав: klug написав:
Миколо Яновичу, я Вам допоможу перекласти. Вересень - це сонтібрь на вашій мові, а зараз іще авфхуст, тому ще "тіждінь безкаштовно".
І якийсь же ж, бляха, ефективний, собюака, менеджер, в фінтехбенді ще й премію отримав за "оптимізацію витрат на здешевшанні випуску нових карток" шляхом нанесення неембосованих цифр всіх даних картки на одній стороні! Бісить.
це зараз такий тренд - бінанс прислав картку, все теж з зворотнього боку
-
DmitryK
-
-
- Повідомлень: 940
- З нами з: 24.05.08
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|