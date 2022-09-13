osafly написав:Никогда не пользовался этим банком...Начал смотреть карты,так и не понял,чем Белая отличается от Черной?? Какую кто юзает и советует открывать??Разница есть?? Переводы с карты Моно на карты других банков тарифицируется,или бесплатно как в ПУМБ?? Спасибо.
Спочатку відкривають чорну,здебільшого, в кого є кредліміт, то платять з неї, а білу відкривають, щось на шквал КДВ Привата для зарахування відсотків, особистих коштів і т.п., щоб не змішувались свої та кредитні кошти, ось так.
А на черной что,нельзя кредитный лимит в 0 выставить,как в Приватбанке?? По переводам на карты других банков разница есть между ними?? Мне кредитный лимит допустим вообще не нужен.Я кредитами вообще никогда не пользуюсь.Лучше тогда белую открыть выходит??
osafly Якщо ти не клієнт, то спочатку по замовчуванню відкривається чорна, наприклад я відкрив і чорну і білу (вже знаєш для чого вони), а для дружини лише чорну, якщо тобі потрібна вона як для оплат чи ганялок, то відкривай чору і не парся, а якщо хочеш дам рефералку в приват, то ще й нам по 50 грн накинуть.
osafly написав:А на черной что,нельзя кредитный лимит в 0 выставить,как в Приватбанке?? По переводам на карты других банков разница есть между ними?? Мне кредитный лимит допустим вообще не нужен.Я кредитами вообще никогда не пользуюсь.
А що, голубами не можна слати? Понапридумують оці всякі картки, щоб пенсіонерів чіпувати.
klug написав:Миколо Яновичу, я Вам допоможу перекласти. Вересень - це сонтібрь на вашій мові, а зараз іще авфхуст, тому ще "тіждінь безкаштовно".
І якийсь же ж, бляха, ефективний, собюака, менеджер, в фінтехбенді ще й премію отримав за "оптимізацію витрат на здешевшанні випуску нових карток" шляхом нанесення неембосованих цифр всіх даних картки на одній стороні! Бісить.
це зараз такий тренд - бінанс прислав картку, все теж з зворотнього боку