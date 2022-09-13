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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 117118119120

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.2 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
12
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 19:29

сильний хід, не чекав...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 19:51

Re: monobank

V2 написав:
  klug написав:Горох оголосив про денацифікацію у застосунку. Палання вати за 3, 2, 1...


Єдине, що можу сказати - БРАВО!!!
В Сенсі Альфи вже давно випиляли
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:17

колеги, а шаблони на комуналь теж денацифікували ?
у додатку жодного не залишилось і "повторити платіж" із серпневих теж не працює ...
хелп
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:20

  stas_rst написав:колеги, а шаблони на комуналь теж денацифікували ?
у додатку жодного не залишилось і "повторити платіж" із серпневих теж не працює ...
хелп

У меня есть, хотя последний раз Моно для коммуналки использовал почти 2 года назад.
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 13 вер, 2022 20:20, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:20

Re: monobank

stas_rst написав:колеги, а шаблони на комуналь теж денацифікували ?
у додатку жодного не залишилось і "повторити платіж" із серпневих теж не працює ...
хелп


У мене все є.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:55

Дякую. У мене тупо жодного по двох квартирах.
жесть ... вечір нових вражень
stas_rst
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