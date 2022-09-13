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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 вер, 2022 19:29
сильний хід, не чекав...
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greenozon
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Додано: Вів 13 вер, 2022 19:51
V2 написав: klug написав:
Горох оголосив
про денацифікацію у застосунку. Палання вати за 3, 2, 1...
Єдине, що можу сказати - БРАВО!!!
В Сенсі Альфи вже давно випиляли
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Faceless
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Додано: Вів 13 вер, 2022 20:17
колеги, а шаблони на комуналь теж денацифікували ?
у додатку жодного не залишилось і "повторити платіж" із серпневих теж не працює ...
хелп
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stas_rst
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Додано: Вів 13 вер, 2022 20:20
stas_rst написав:
колеги, а шаблони на комуналь теж денацифікували ?
у додатку жодного не залишилось і "повторити платіж" із серпневих теж не працює ...
хелп
У меня есть, хотя последний раз Моно для коммуналки использовал почти 2 года назад.
Востаннє редагувалось Vorlon
в Вів 13 вер, 2022 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Vorlon
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Додано: Вів 13 вер, 2022 20:20
stas_rst написав:колеги, а шаблони на комуналь теж денацифікували ?
у додатку жодного не залишилось і "повторити платіж" із серпневих теж не працює ...
хелп
У мене все є.
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Zochan
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Додано: Вів 13 вер, 2022 20:55
Дякую. У мене тупо жодного по двох квартирах.
жесть ... вечір нових вражень
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stas_rst
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