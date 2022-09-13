|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 вер, 2022 19:51
Re: monobank
В Сенсі Альфи вже давно випиляли
Додано: Вів 13 вер, 2022 20:17
колеги, а шаблони на комуналь теж денацифікували ?
у додатку жодного не залишилось і "повторити платіж" із серпневих теж не працює ...
хелп
Додано: Вів 13 вер, 2022 20:20
У меня есть, хотя последний раз Моно для коммуналки использовал почти 2 года назад.
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 13 вер, 2022 20:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 вер, 2022 20:20
Re: monobank
У мене все є.
Додано: Вів 13 вер, 2022 20:55
Дякую. У мене тупо жодного по двох квартирах.
жесть ... вечір нових вражень
Додано: Вів 13 вер, 2022 21:14
Re: monobank
У мене таке часто бувало в АБанку.
Додано: Вів 13 вер, 2022 21:26
greenback1996 так, кажуть - на іОС саме проблеми ... тут не питання в ексклюзивності банку, питання - збереження самих шаблонів, де різні компанії, а не ОСББ одне. Дофіга відновлювати самому.
Додано: Вів 13 вер, 2022 21:32
stas_rst
не підкажу - це треба уточнювати у техпідтримки... Відновлять чи ні - хз
Цікаво - а якщо зайдете в свій обліковий запис через андроїд - підтягнуться шаблони?
Додано: Вів 13 вер, 2022 21:43
Re: monobank
Зараз переглядають цей форум: Oktawa, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|