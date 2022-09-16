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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 вер, 2022 14:45
stas_rst через емулятори і не пустить, прикрили лавочку мінімум рік тому.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:48
А у монобанка по евро (при оплате гривневой картой) курс всегда хуже, чем у привата, или это исключение?
Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:57
Сегодня банк кинул 5тыс.грн. на оплату частями. Как раз собирался супруге купить швейную машинку. Все банки убрали у меня эту функцию и сегодня Моно первый её опять мне вернул.
Спасибо)) Как раз вовремя.
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