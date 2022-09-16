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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
12
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:45

stas_rst через емулятори і не пустить, прикрили лавочку мінімум рік тому.
042013
 
Повідомлень: 119
З нами з: 22.07.18
Подякував: 46 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:48

А у монобанка по евро (при оплате гривневой картой) курс всегда хуже, чем у привата, или это исключение?
M-Audio
 
Повідомлень: 2650
З нами з: 23.03.11
Подякував: 505 раз.
Подякували: 380 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:57

Сегодня банк кинул 5тыс.грн. на оплату частями. Как раз собирался супруге купить швейную машинку. Все банки убрали у меня эту функцию и сегодня Моно первый её опять мне вернул.
Спасибо)) Как раз вовремя. :lol:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5729
З нами з: 13.09.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 641 раз.
 
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  #<1 ... 118119120121
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