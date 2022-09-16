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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
12
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:45

stas_rst через емулятори і не пустить, прикрили лавочку мінімум рік тому.
042013
 
Повідомлень: 119
З нами з: 22.07.18
Подякував: 46 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:48

А у монобанка по евро (при оплате гривневой картой) курс всегда хуже, чем у привата, или это исключение?
M-Audio
 
Повідомлень: 2650
З нами з: 23.03.11
Подякував: 506 раз.
Подякували: 380 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:57

Сегодня банк кинул 5тыс.грн. на оплату частями. Как раз собирался супруге купить швейную машинку. Все банки убрали у меня эту функцию и сегодня Моно первый её опять мне вернул.
Спасибо)) Как раз вовремя. :lol:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5729
З нами з: 13.09.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 650 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 13:53

  M-Audio написав:А у монобанка по евро (при оплате гривневой картой) курс всегда хуже, чем у привата, или это исключение?

в последние месяцы - практически всегда. Да и по долл. тоже
Кащей
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Повідомлень: 1464
З нами з: 30.08.09
Подякував: 191 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:05

  Игорь Алексеевич написав:Сегодня банк кинул 5тыс.грн. на оплату частями. Как раз собирался супруге купить швейную машинку. Все банки убрали у меня эту функцию и сегодня Моно первый её опять мне вернул.
Спасибо)) Как раз вовремя. :lol:

Только ж там бесплатной рассрочки больше нет. Обратите внимание. В том виде, в каком она сейчас, она и даром не нужна...
Искатель
 
Повідомлень: 5546
З нами з: 22.02.16
Подякував: 856 раз.
Подякували: 4644 раз.
 
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6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:36

  stas_rst написав:Дякую. У мене тупо жодного по двох квартирах.
жесть ... вечір нових вражень

То же самое. Ничего нет и повторить платеж или добавить компанию нельзя..ios16
jokk
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Повідомлень: 532
З нами з: 21.09.10
Подякував: 1 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:44

  Искатель написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня банк кинул 5тыс.грн. на оплату частями. Как раз собирался супруге купить швейную машинку. Все банки убрали у меня эту функцию и сегодня Моно первый её опять мне вернул.
Спасибо)) Как раз вовремя. :lol:

Только ж там бесплатной рассрочки больше нет. Обратите внимание. В том виде, в каком она сейчас, она и даром не нужна...

Оплата частинами нормально працює. Безкоштовно
wolt450
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Повідомлень: 3695
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 380 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 21:11

Re: monobank

Шановні, проконсультуйте будь ласка по покупці частинами. Начебто з'явились якісь "покращення". І взагалі, як нею користуватися, бо ніколи не робив. Якщо обирати в інтернеті і вказувати що монобанком і сплатою частинами, що потім?
1finanсier
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Повідомлень: 465
З нами з: 02.09.19
Подякував: 152 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 21:25

1finanсier Точно так,як у Приматі, лише можна, щоб частину знімало з кредитних коштів і за це горох не карає, було таке, що після початку війни це правило було відмінено і брали мзду в 4%, якщо знімали з кредитних коштів, тепер знову можна оформлювати і з кредитних коштів і за це мзду банк не бере.
melkh
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Повідомлень: 751
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:01

  melkh написав:1finanсier Точно так,як у Приматі, лише можна, щоб частину знімало з кредитних коштів і за це горох не карає, було таке, що після початку війни це правило було відмінено і брали мзду в 4%, якщо знімали з кредитних коштів, тепер знову можна оформлювати і з кредитних коштів і за це мзду банк не бере.

Дякую )
1finanсier
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Повідомлень: 465
З нами з: 02.09.19
Подякував: 152 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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  #<1 ... 119120121122>
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