я не оновляв до 16 і глюк у моно виник ще до оффрелізу 16-ки.
Проблема у банку і вони "над цим працюють" ... четвертий день без змін.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:06
я не оновляв до 16 і глюк у моно виник ще до оффрелізу 16-ки.
Проблема у банку і вони "над цим працюють" ... четвертий день без змін.
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