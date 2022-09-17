я не оновляв до 16 і глюк у моно виник ще до оффрелізу 16-ки.
Проблема у банку і вони "над цим працюють" ... четвертий день без змін.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:06
я не оновляв до 16 і глюк у моно виник ще до оффрелізу 16-ки.
Проблема у банку і вони "над цим працюють" ... четвертий день без змін.
Додано: Суб 17 вер, 2022 09:36
Оплата частями.
Моно дал - 5000грн. Товар стоит 5500грн. Не хватало 500грн.
На гор. линии уменьшили на 500грн на кредитке и увеличили на 500грн оплату частями.
Может кому то интересно будет, как увеличить лимит на оплату частями, если не будет хватать для покупки товара особенно через интерн. магазины.
На кассе магазина тоже не захотели, что бы я внёс 500грн налом и 5тыс. разбили на оплату частями. Говорят Приват пропускает так, а Моно не пропускает.
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