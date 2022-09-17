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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:06
jokk написав: stas_rst написав:
Дякую. У мене тупо жодного по двох квартирах.
жесть ... вечір нових вражень
То же самое. Ничего нет и повторить платеж или добавить компанию нельзя..ios16
я не оновляв до 16 і глюк у моно виник ще до оффрелізу 16-ки.
Проблема у банку і вони "над цим працюють" ... четвертий день без змін.
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stas_rst
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Додано: Суб 17 вер, 2022 09:36
Оплата частями.
Моно дал - 5000грн. Товар стоит 5500грн. Не хватало 500грн.
На гор. линии уменьшили на 500грн на кредитке и увеличили на 500грн оплату частями.
Может кому то интересно будет, как увеличить лимит на оплату частями, если не будет хватать для покупки товара особенно через интерн. магазины.
На кассе магазина тоже не захотели, что бы я внёс 500грн налом и 5тыс. разбили на оплату частями. Говорят Приват пропускает так, а Моно не пропускает.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 17 вер, 2022 11:40
Игорь Алексеевич написав:Оплата частями.
Моно дал - 5000грн. Товар стоит 5500грн. Не хватало 500грн.
На гор. линии уменьшили на 500грн на кредитке и увеличили на 500грн оплату частями.
Может кому то интересно будет, как увеличить лимит на оплату частями, если не будет хватать для покупки товара особенно через интерн. магазины.
На кассе магазина тоже не захотели, что бы я внёс 500грн налом и 5тыс. разбили на оплату частями. Говорят Приват пропускает так, а Моно не пропускает.
Не треба нікуди дзвонити, ліміти міняються в застосунку
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Faceless
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Додано: Суб 17 вер, 2022 11:53
Прочитав тут в фейсбуці, А-банк більше не видає валюту клієнтам моно.
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Додано: Суб 17 вер, 2022 12:07
Faceless написав:
Игорь Алексеевич написав:Оплата частями.
Моно дал - 5000грн. Товар стоит 5500грн. Не хватало 500грн.
На гор. линии уменьшили на 500грн на кредитке и увеличили на 500грн оплату частями.
Может кому то интересно будет, как увеличить лимит на оплату частями, если не будет хватать для покупки товара особенно через интерн. магазины.
На кассе магазина тоже не захотели, что бы я внёс 500грн налом и 5тыс. разбили на оплату частями. Говорят Приват пропускает так, а Моно не пропускает.
Не треба нікуди дзвонити, ліміти міняються в застосунку
у меня не поменялось, только на горячке прошло.
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Игорь Алексеевич
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