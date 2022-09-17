RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
12
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:06

  jokk написав:
  stas_rst написав:Дякую. У мене тупо жодного по двох квартирах.
жесть ... вечір нових вражень

То же самое. Ничего нет и повторить платеж или добавить компанию нельзя..ios16

я не оновляв до 16 і глюк у моно виник ще до оффрелізу 16-ки.
Проблема у банку і вони "над цим працюють" ... четвертий день без змін.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2056
З нами з: 27.02.19
Подякував: 848 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 09:36

Оплата частями.
Моно дал - 5000грн. Товар стоит 5500грн. Не хватало 500грн.
На гор. линии уменьшили на 500грн на кредитке и увеличили на 500грн оплату частями.
Может кому то интересно будет, как увеличить лимит на оплату частями, если не будет хватать для покупки товара особенно через интерн. магазины.
На кассе магазина тоже не захотели, что бы я внёс 500грн налом и 5тыс. разбили на оплату частями. Говорят Приват пропускает так, а Моно не пропускает.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5736
З нами з: 13.09.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 11:40

Re: monobank

Игорь Алексеевич написав:Оплата частями.
Моно дал - 5000грн. Товар стоит 5500грн. Не хватало 500грн.
На гор. линии уменьшили на 500грн на кредитке и увеличили на 500грн оплату частями.
Может кому то интересно будет, как увеличить лимит на оплату частями, если не будет хватать для покупки товара особенно через интерн. магазины.
На кассе магазина тоже не захотели, что бы я внёс 500грн налом и 5тыс. разбили на оплату частями. Говорят Приват пропускает так, а Моно не пропускает.
Не треба нікуди дзвонити, ліміти міняються в застосунку
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31970
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7583 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 11:53

Re: monobank

Прочитав тут в фейсбуці, А-банк більше не видає валюту клієнтам моно.
посетитель
 
Повідомлень: 535
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:07

  Faceless написав:
Игорь Алексеевич написав:Оплата частями.
Моно дал - 5000грн. Товар стоит 5500грн. Не хватало 500грн.
На гор. линии уменьшили на 500грн на кредитке и увеличили на 500грн оплату частями.
Может кому то интересно будет, как увеличить лимит на оплату частями, если не будет хватать для покупки товара особенно через интерн. магазины.
На кассе магазина тоже не захотели, что бы я внёс 500грн налом и 5тыс. разбили на оплату частями. Говорят Приват пропускает так, а Моно не пропускает.
Не треба нікуди дзвонити, ліміти міняються в застосунку

у меня не поменялось, только на горячке прошло.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5736
З нами з: 13.09.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 119120121122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: idealstorm, la9, ramaz, Vorlon і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1215)
17.09.2022 13:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.