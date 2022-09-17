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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 вер, 2022 14:44
У Гороховського на скриншоті
був натяк
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Додано: Суб 17 вер, 2022 14:54
jokk написав: stas_rst написав: jokk написав:
[quote="5485852:stas_rst"]Дякую. У мене тупо жодного по двох квартирах.
жесть ... вечір нових вражень
То же самое. Ничего нет и повторить платеж или добавить компанию нельзя..ios16
я не оновляв до 16 і глюк у моно виник ще до оффрелізу 16-ки.
Проблема у банку і вони "над цим працюють" ... четвертий день без змін.
Уже исправили[/quote]
Поки у мене глухо
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stas_rst
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Додано: Суб 17 вер, 2022 15:02
Обновите приложение
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Додано: Суб 17 вер, 2022 16:02
jokk у апсторі оновлень нема :( у мене останнє
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stas_rst
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