greenozon написав:коти планують день друзів як це було рік тому?
https://www.monobank.ua/friends
У Гороховського на
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 вер, 2022 14:44
У Гороховського на
Додано: Суб 17 вер, 2022 14:54
Re: monobank
Уже исправили[/quote]
Поки у мене глухо
Додано: Суб 17 вер, 2022 15:02
Re: monobank
Обновите приложение
Додано: Суб 17 вер, 2022 20:32
Re: monobank
Странно. У меня появилось. Версия 1415
Додано: Суб 17 вер, 2022 20:35
Re: monobank
поправили сегодня платежи в версиях 1.41.5 - в обычной и в бетке - юзайте на здоровье:)
шаблоны должны подтягиваться
Додано: Суб 17 вер, 2022 20:36
stas_rst
прилетит еще обнова - подождите денек-другой, только начали лить клиентам
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