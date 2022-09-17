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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 4.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
12
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 14:44

  greenozon написав:коти планують день друзів як це було рік тому? https://www.monobank.ua/friends

У Гороховського на скриншоті був натяк
Computer
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 14:54

Re: monobank

jokk написав:
  stas_rst написав:
  jokk написав:[quote="5485852:stas_rst"]Дякую. У мене тупо жодного по двох квартирах.
жесть ... вечір нових вражень

То же самое. Ничего нет и повторить платеж или добавить компанию нельзя..ios16

я не оновляв до 16 і глюк у моно виник ще до оффрелізу 16-ки.
Проблема у банку і вони "над цим працюють" ... четвертий день без змін.

Уже исправили[/quote]
Поки у мене глухо
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 15:02

Re: monobank

Обновите приложение
jokk
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 16:02

jokk у апсторі оновлень нема :( у мене останнє
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 20:32

Re: monobank

Странно. У меня появилось. Версия 1415
jokk
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 20:35

Re: monobank

поправили сегодня платежи в версиях 1.41.5 - в обычной и в бетке - юзайте на здоровье:)
шаблоны должны подтягиваться
greenback1996
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 20:36

stas_rst
прилетит еще обнова - подождите денек-другой, только начали лить клиентам
greenback1996
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 22:22

Re: monobank

Уже прилетіло. Усім дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 22:25

  посетитель написав:
  Alien написав:
  посетитель написав:Прочитав тут в фейсбуці, А-банк більше не видає валюту клієнтам моно.

Посилання або хоча б цитату щоб зрозумiти хто та у якому контекстi це написав - можна?

https://www.facebook.com/groups/monoban ... 8/?app=fbl

То що конкретно там пишуть? Група закрита - за лінком пост не відкривається.
klug
 
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