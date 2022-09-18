klug написав:То що конкретно там пишуть? Група закрита - за лінком пост не відкривається.
Основне там таке:
Іван Маєрлє 19 ч. · Нажаль А-Банк більше не видає валютну готівку власникам карток моно. Від сьогодні. Сподіваємось зо це не назавжди. -------------- UPD: Сьогодні зі мной звязалась підтримка А-Банку і сказали що це обмеження буде знято. Сказали знов будуть видавати в межах залишку грошей на рахунках. 😎 _____ Щоб було зрозуміло я цей пост додав в середу, а опублікували його сьогодні у суботу.
+ там же є декiлька скрiнiв чатiв з пiдтримками А-банку та Моно, де першi скаржаться на других що тi не забезпечують валютою, а тому нiбито А-банк прийняв рiшення про призупинення виплат клiєнтам Моно, а другi визнають що проблема iснує, Моно шукає шляхи вирiшення проблеми, втiм точних термiнiв вирiшення назвати не можуть.
Вже пiсля прочитання усього цього я зв'язався з пiдтримкою А-банка та намагався уточнити чи дiйсно є таке рiшення та чи зможу я зняти валюту з вкладу Моно якщо, наприклад, за хвилину до цього внесу готiвкову валюту на вклад в А-банку на що отримав запевнення, що у разi наявностi валюти у касi вiддiлення А-банку менi з вкладу Моно валюту видадуть. Отже як на мене iсторiя дуже не прозора та не зовсiм зрозумiла.