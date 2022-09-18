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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 вер, 2022 07:50
Ліміт на розстрочку повернули. Ніколи не юзав, але най буде...
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chipmunk
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Додано: Нед 18 вер, 2022 09:29
Доброго дня шановні колеги! Хочу відкрити в моні конвертаційний депо. Підкажіть поповнити через касу А-банки на 50К питань не виникає? І головне як потім зняти $ без комісії?
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ihorsic
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Додано: Нед 18 вер, 2022 09:40
ihorsic написав:
Доброго дня шановні колеги! Хочу відкрити в моні конвертаційний депо. Підкажіть поповнити через касу А-банки на 50К питань не виникає? І головне як потім зняти $ без комісії?
Там же в А Банке (если сможете заказать) или в Универсал Банке.
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lloydbanksua
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