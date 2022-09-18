RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 121122123124

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
12
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 07:50

Re: monobank

Ліміт на розстрочку повернули. Ніколи не юзав, але най буде...
chipmunk
 
Повідомлень: 8945
З нами з: 15.04.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 09:29

Re: monobank

Доброго дня шановні колеги! Хочу відкрити в моні конвертаційний депо. Підкажіть поповнити через касу А-банки на 50К питань не виникає? І головне як потім зняти $ без комісії?
ihorsic
 
Повідомлень: 688
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 09:40

  ihorsic написав:Доброго дня шановні колеги! Хочу відкрити в моні конвертаційний депо. Підкажіть поповнити через касу А-банки на 50К питань не виникає? І головне як потім зняти $ без комісії?

Там же в А Банке (если сможете заказать) или в Универсал Банке.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1183
З нами з: 22.04.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 10:46

Re: monobank

Зняття без комісії? Десь читав що сама моня комісію бере за готівкову валюту
ihorsic
 
Повідомлень: 688
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 11:02

Re: monobank

ihorsic, по завершенню депо буде запропоновано яким способом бажаєте отримати кошти з депо. Якщо їх вивести на картку, то зняття цих коштів буде за тарифами картки. А так у FAQ, що в застосунку все розписано ;)
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4754
З нами з: 08.03.18
Подякував: 497 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 121122123124
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1235)
18.09.2022 12:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.