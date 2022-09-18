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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 вер, 2022 07:50
Re: monobank
Ліміт на розстрочку повернули. Ніколи не юзав, але най буде...
Додано: Нед 18 вер, 2022 09:29
Re: monobank
Доброго дня шановні колеги! Хочу відкрити в моні конвертаційний депо. Підкажіть поповнити через касу А-банки на 50К питань не виникає? І головне як потім зняти $ без комісії?
Додано: Нед 18 вер, 2022 09:40
Додано: Нед 18 вер, 2022 10:46
Re: monobank
Зняття без комісії? Десь читав що сама моня комісію бере за готівкову валюту
Додано: Нед 18 вер, 2022 11:02
Re: monobank
ihorsic, по завершенню депо буде запропоновано яким способом бажаєте отримати кошти з депо. Якщо їх вивести на картку, то зняття цих коштів буде за тарифами картки. А так у FAQ, що в застосунку все розписано
Додано: Нед 18 вер, 2022 13:12
Re: monobank
І все ж таки хто може докладно прописати схему зняття валюти з депозиту без комісії.
Додано: Нед 18 вер, 2022 13:24
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