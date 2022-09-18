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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 вер, 2022 07:50
Ліміт на розстрочку повернули. Ніколи не юзав, але най буде...
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chipmunk
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Додано: Нед 18 вер, 2022 09:29
Доброго дня шановні колеги! Хочу відкрити в моні конвертаційний депо. Підкажіть поповнити через касу А-банки на 50К питань не виникає? І головне як потім зняти $ без комісії?
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ihorsic
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Додано: Нед 18 вер, 2022 09:40
ihorsic написав:
Доброго дня шановні колеги! Хочу відкрити в моні конвертаційний депо. Підкажіть поповнити через касу А-банки на 50К питань не виникає? І головне як потім зняти $ без комісії?
Там же в А Банке (если сможете заказать) или в Универсал Банке.
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Додано: Нед 18 вер, 2022 10:46
Зняття без комісії? Десь читав що сама моня комісію бере за готівкову валюту
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ihorsic
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Додано: Нед 18 вер, 2022 11:02
ihorsic
, по завершенню депо буде запропоновано яким способом бажаєте отримати кошти з депо. Якщо їх вивести на картку, то зняття цих коштів буде за тарифами картки. А так у FAQ, що в застосунку все розписано
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Howl
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Додано: Нед 18 вер, 2022 13:12
І все ж таки хто може докладно прописати схему зняття валюти з депозиту без комісії.
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ihorsic
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Додано: Нед 18 вер, 2022 13:24
ihorsic написав:
І все ж таки хто може докладно прописати схему зняття валюти з депозиту без комісії.
підтримка Монобанк
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idealstorm
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Додано: Нед 18 вер, 2022 14:35
Все зрозуміло людей які реально на практиці знімали $ з моно на цій гілці немає.
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ihorsic
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Додано: Нед 18 вер, 2022 15:02
ihorsic Я знімав ще весною. Тоді без особливих проблем в А-банку давали по коду. Як знімати тепер не знаю, на початку листопада буду сам думати: SWIFT на інший банк чи в ОВДП.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 18 вер, 2022 15:03
ihorsic написав:
І все ж таки хто може докладно прописати схему зняття валюти з депозиту без комісії.
по окончании выбирал в кассе универа,приложение предложило через пару дней,пришел с паспортом и получил.В ноябре 2021
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Мизантрóп
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