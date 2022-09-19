RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 123124125126>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
12
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 17:56

  ihorsic написав:Все зрозуміло людей які реально на практиці знімали $ з моно на цій гілці немає.



чего - я снимал - по окончанию депо есть 2 опции: перевести на карту валютную депозит или снять наличкой. Снять наличку можно в Универсалбанке/А банке без комиссии, если кладете депо на карту и потом с карты захотите снять валюту - комиссия 0.9% от суммы. Ничего не поменялось :roll:

Либо еще один вариант - продлить депо
greenback1996
Аватар користувача
 
Повідомлень: 166
З нами з: 26.07.18
Подякував: 502 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 18:29

Re: monobank

Трудно забрать валюту из мони, по крайне мере были траблы в августе.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 603
З нами з: 05.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 18:58

Re: monobank

  greenback1996 написав:ь 2 опции: перевести на карту валютную депозит или снять наличкой. Снять наличку можно в Универсалбанке/А банке без комиссии

А-шка уже всё
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7041
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1441 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 21:11

Re: monobank

А щось по валюті шкутильга. А універсал?
ihorsic
 
Повідомлень: 693
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 22:16

  ihorsic написав:А щось по валюті шкутильга. А універсал?

як повезе :D
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7041
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1441 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 20:12

  Мизантрóп написав:
  greenback1996 написав:ь 2 опции: перевести на карту валютную депозит или снять наличкой. Снять наличку можно в Универсалбанке/А банке без комиссии

А-шка уже всё

Monobank в якому банку зняти готівку валюту без комісії???
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13015
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 20:48

sens На цю хвилину лише можна зняти в касі Універсалбанку, А-банк не підкріплюють для моно.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 753
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 20:55

  melkh написав:sens На цю хвилину лише можна зняти в касі Універсалбанку, А-банк не підкріплюють для моно.

без комисии вообще нигде. Нет у моно такой опции. 0.9%
Rack
 
Повідомлень: 242
З нами з: 29.01.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:22

  Rack написав:
  melkh написав:sens На цю хвилину лише можна зняти в касі Універсалбанку, А-банк не підкріплюють для моно.

без комисии вообще нигде. Нет у моно такой опции. 0.9%

Про депозити щось чули?
klug
 
Повідомлень: 7502
З нами з: 18.08.14
Подякував: 316 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:23

  Rack написав:
  melkh написав:sens На цю хвилину лише можна зняти в касі Універсалбанку, А-банк не підкріплюють для моно.

без комисии вообще нигде. Нет у моно такой опции. 0.9%

є така опцiя у Моно - але лише при виплатi вкладу по термiну
Alien
 
Повідомлень: 705
З нами з: 12.01.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 123124125126>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: гуляйполе, копейка і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4599)
19.09.2022 22:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.