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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 вер, 2022 17:56
ihorsic написав:
Все зрозуміло людей які реально на практиці знімали $ з моно на цій гілці немає.
чего - я снимал - по окончанию депо есть 2 опции: перевести на карту валютную депозит или снять наличкой. Снять наличку можно в Универсалбанке/А банке без комиссии, если кладете депо на карту и потом с карты захотите снять валюту - комиссия 0.9% от суммы. Ничего не поменялось
Либо еще один вариант - продлить депо
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greenback1996
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Додано: Нед 18 вер, 2022 18:29
Трудно забрать валюту из мони, по крайне мере были траблы в августе.
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vpchelko
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Додано: Нед 18 вер, 2022 18:58
greenback1996 написав:
ь 2 опции: перевести на карту валютную депозит или снять наличкой. Снять наличку можно в Универсалбанке/А банке без комиссии
А-шка уже всё
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Мизантрóп
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Додано: Нед 18 вер, 2022 21:11
А щось по валюті шкутильга. А універсал?
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ihorsic
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Додано: Нед 18 вер, 2022 22:16
ihorsic написав:
А щось по валюті шкутильга. А універсал?
як повезе
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Мизантрóп
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Додано: Пон 19 вер, 2022 20:12
Мизантрóп написав: greenback1996 написав:
ь 2 опции: перевести на карту валютную депозит или снять наличкой. Снять наличку можно в Универсалбанке/А банке без комиссии
А-шка уже всё
Monobank в якому банку зняти готівку валюту без комісії???
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sens
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Додано: Пон 19 вер, 2022 20:48
sens На цю хвилину лише можна зняти в касі Універсалбанку, А-банк не підкріплюють для моно.
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melkh
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Додано: Пон 19 вер, 2022 20:55
melkh написав:sens
На цю хвилину лише можна зняти в касі Універсалбанку, А-банк не підкріплюють для моно.
без комисии вообще нигде. Нет у моно такой опции. 0.9%
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Rack
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Додано: Пон 19 вер, 2022 21:22
Rack написав: melkh написав:sens
На цю хвилину лише можна зняти в касі Універсалбанку, А-банк не підкріплюють для моно.
без комисии вообще нигде. Нет у моно такой опции. 0.9%
Про депозити щось чули?
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klug
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Додано: Пон 19 вер, 2022 21:23
Rack написав: melkh написав:sens
На цю хвилину лише можна зняти в касі Універсалбанку, А-банк не підкріплюють для моно.
без комисии вообще нигде. Нет у моно такой опции. 0.9%
є така опцiя у Моно - але лише при виплатi вкладу по термiну
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Alien
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