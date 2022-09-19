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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
12
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:26

Alien і я це мав на увазі про депозит, закінчується депо, виплата не на карту, а у відділенні по коду, код диктуєш-віддають, а на карті взагалі навіщо тримати доляри?!
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:34

melkh я вiдповiдав на повiдомлення Rack щодо платностi отримання готiвки клiєнтам Моно. А щодо валюти на картцi - випадки бувають рiзнi - був перiод часу коли досить довго я тримав на картi монi достатньо велику сумму в ойро - яку в пiдсумку зняв через депо. Стосовно ж вашого попереднього повiдомлення маю сказати наступне - я позавчора спiлкувався з пiдтримкою а-банка i вони запевнили мене що станом на суботу - дiйсно спецiально пiд клiєнтiв Моно валюту замовити неможливо, втiм видати при наявностi валюти у касi клiєнтам Моно так само можуть як це було до того. Тобто на мiй погляд не все так повнiстю безнадiйно.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:41

Re: monobank

  Alien написав:втiм видати при наявностi валюти у касi клiєнтам


ця завуальована фраза = при приході кешу із вулиці?
greenozon
 
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