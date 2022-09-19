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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 вер, 2022 21:26
Alien і я це мав на увазі про депозит, закінчується депо, виплата не на карту, а у відділенні по коду, код диктуєш-віддають, а на карті взагалі навіщо тримати доляри?!
Додано: Пон 19 вер, 2022 21:34
melkh я вiдповiдав на повiдомлення Rack щодо платностi отримання готiвки клiєнтам Моно. А щодо валюти на картцi - випадки бувають рiзнi - був перiод часу коли досить довго я тримав на картi монi достатньо велику сумму в ойро - яку в пiдсумку зняв через депо. Стосовно ж вашого попереднього повiдомлення маю сказати наступне - я позавчора спiлкувався з пiдтримкою а-банка i вони запевнили мене що станом на суботу - дiйсно спецiально пiд клiєнтiв Моно валюту замовити неможливо, втiм видати при наявностi валюти у касi клiєнтам Моно так само можуть як це було до того. Тобто на мiй погляд не все так повнiстю безнадiйно.
Додано: Пон 19 вер, 2022 21:41
Re: monobank
Додано: Пон 19 вер, 2022 21:50
Я це розумію. Але на мій погляд є принципова різниця між "валюту не видають" i "валюту видають за її наявності у касі". Врешті решт Може буде сенс і самому занести валюту в банк (скажімо поклавши його на місячне депо)...
Додано: Пон 19 вер, 2022 22:16
Красиво девки пляшут.
Все бежали в первый банк без отделений, а теперь караул, грабят - валюту им через кассу будьте добры выдать.
Додано: Пон 19 вер, 2022 22:26
Усе одно краще за ПУМБу, яка відмовляється видавати кеш навіть власним клієнтам, навіть коли він є у касі, бо продати їм цікавіше, ніж просто віддати.
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