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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 4.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
12
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:26

Alien і я це мав на увазі про депозит, закінчується депо, виплата не на карту, а у відділенні по коду, код диктуєш-віддають, а на карті взагалі навіщо тримати доляри?!
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:34

melkh я вiдповiдав на повiдомлення Rack щодо платностi отримання готiвки клiєнтам Моно. А щодо валюти на картцi - випадки бувають рiзнi - був перiод часу коли досить довго я тримав на картi монi достатньо велику сумму в ойро - яку в пiдсумку зняв через депо. Стосовно ж вашого попереднього повiдомлення маю сказати наступне - я позавчора спiлкувався з пiдтримкою а-банка i вони запевнили мене що станом на суботу - дiйсно спецiально пiд клiєнтiв Моно валюту замовити неможливо, втiм видати при наявностi валюти у касi клiєнтам Моно так само можуть як це було до того. Тобто на мiй погляд не все так повнiстю безнадiйно.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:41

Re: monobank

  Alien написав:втiм видати при наявностi валюти у касi клiєнтам


ця завуальована фраза = при приході кешу із вулиці?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:50

  greenozon написав:
  Alien написав:втiм видати при наявностi валюти у касi клiєнтам


ця завуальована фраза = при приході кешу із вулиці?

Я це розумію. Але на мій погляд є принципова різниця між "валюту не видають" i "валюту видають за її наявності у касі". Врешті решт Може буде сенс і самому занести валюту в банк (скажімо поклавши його на місячне депо)...
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 22:16

Красиво девки пляшут.
Все бежали в первый банк без отделений, а теперь караул, грабят - валюту им через кассу будьте добры выдать.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 22:26

  Alien написав:
  greenozon написав:
  Alien написав:втiм видати при наявностi валюти у касi клiєнтам


ця завуальована фраза = при приході кешу із вулиці?

Я це розумію. Але на мій погляд є принципова різниця між "валюту не видають" i "валюту видають за її наявності у касі". Врешті решт Може буде сенс і самому занести валюту в банк (скажімо поклавши його на місячне депо)...

Усе одно краще за ПУМБу, яка відмовляється видавати кеш навіть власним клієнтам, навіть коли він є у касі, бо продати їм цікавіше, ніж просто віддати.
klug
 
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