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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 вер, 2022 21:26
Alien і я це мав на увазі про депозит, закінчується депо, виплата не на карту, а у відділенні по коду, код диктуєш-віддають, а на карті взагалі навіщо тримати доляри?!
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melkh
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Додано: Пон 19 вер, 2022 21:34
melkh я вiдповiдав на повiдомлення Rack щодо платностi отримання готiвки клiєнтам Моно. А щодо валюти на картцi - випадки бувають рiзнi - був перiод часу коли досить довго я тримав на картi монi достатньо велику сумму в ойро - яку в пiдсумку зняв через депо. Стосовно ж вашого попереднього повiдомлення маю сказати наступне - я позавчора спiлкувався з пiдтримкою а-банка i вони запевнили мене що станом на суботу - дiйсно спецiально пiд клiєнтiв Моно валюту замовити неможливо, втiм видати при наявностi валюти у касi клiєнтам Моно так само можуть як це було до того. Тобто на мiй погляд не все так повнiстю безнадiйно.
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Alien
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Додано: Пон 19 вер, 2022 21:41
Alien написав:
втiм видати при наявностi валюти у касi клiєнтам
ця завуальована фраза = при приході кешу із вулиці?
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greenozon
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Додано: Пон 19 вер, 2022 21:50
greenozon написав: Alien написав:
втiм видати при наявностi валюти у касi клiєнтам
ця завуальована фраза = при приході кешу із вулиці?
Я це розумію. Але на мій погляд є принципова різниця між "валюту не видають" i "валюту видають за її наявності у касі". Врешті решт Може буде сенс і самому занести валюту в банк (скажімо поклавши його на місячне депо)...
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Alien
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Додано: Пон 19 вер, 2022 22:16
Красиво девки пляшут.
Все бежали в первый банк без отделений, а теперь караул, грабят - валюту им через кассу будьте добры выдать.
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idealstorm
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Додано: Пон 19 вер, 2022 22:26
Alien написав: greenozon написав: Alien написав:
втiм видати при наявностi валюти у касi клiєнтам
ця завуальована фраза = при приході кешу із вулиці?
Я це розумію. Але на мій погляд є принципова різниця між "валюту не видають" i "валюту видають за її наявності у касі". Врешті решт Може буде сенс і самому занести валюту в банк (скажімо поклавши його на місячне депо)...
Усе одно краще за ПУМБу, яка відмовляється видавати кеш навіть власним клієнтам, навіть коли він є у касі, бо продати їм цікавіше, ніж просто віддати.
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klug
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Додано: Вів 20 вер, 2022 18:25
idealstorm написав:
Красиво девки пляшут.
Все бежали в первый банк без отделений, а теперь караул, грабят - валюту им через кассу будьте добры выдать.
еще красивше станет, когда соц.доллар начнут требовать, когда на улице уже 42.8
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Moneta
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Додано: Вів 20 вер, 2022 21:19
Хто давно юза моню підкажіть чи є якісь ліміти на перекази з моні на інші банки?
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ihorsic
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Додано: Вів 20 вер, 2022 22:02
ihorsic написав:
Хто давно юза моню підкажіть чи є якісь ліміти на перекази з моні на інші банки?
Якісь є: безкомісійні ліміти, ліміти фін. моніторингу, ліміти на карткові операції. Спробуйте задати питання більш розмито.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 22:10
Безкомісійні ліміти цікавлять
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ihorsic
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