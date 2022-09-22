На рахунки юридичних осіб: 10к грн/платіж, 20к грн/міс
На рахунки фізичних собі - безлімітно, поки за Вас не візьметься фін. моніторинг, що точно трапиться після 400к, але може трапитися і раніше.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 вер, 2022 22:56
Додано: Чет 22 вер, 2022 13:07
Пару дней назад сделал несколько покупок картами разных банков, всё это уже провелось по счету, и было до показательного выступления российского руководства. Что могу сказать -- даже у запинанного всеми проходящими ногами "Альфа-банка" курс по факту оказался лучше, чем у моно. Совсем, короче говоря, сдулись. Смысл имеет только с кэшбэком при отсутствии альтернатив.
PS Кстати, какой тариф на снятие налички за рубежом, если кто может быстро подсказать -- подскажите. И сколько за раз можно снять? Там вроде небольшие лимиты сейчас.
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