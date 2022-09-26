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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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monobank 4.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
12
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 22:56

  ihorsic написав:Безкомісійні ліміти цікавлять

На рахунки юридичних осіб: 10к грн/платіж, 20к грн/міс
На рахунки фізичних собі - безлімітно, поки за Вас не візьметься фін. моніторинг, що точно трапиться після 400к, але може трапитися і раніше.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 08:58

В монобанке курс уже 37.95
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 13:07

  Порт написав:В монобанке курс уже 37.95

Пару дней назад сделал несколько покупок картами разных банков, всё это уже провелось по счету, и было до показательного выступления российского руководства. Что могу сказать -- даже у запинанного всеми проходящими ногами "Альфа-банка" курс по факту оказался лучше, чем у моно. Совсем, короче говоря, сдулись. Смысл имеет только с кэшбэком при отсутствии альтернатив.

PS Кстати, какой тариф на снятие налички за рубежом, если кто может быстро подсказать -- подскажите. И сколько за раз можно снять? Там вроде небольшие лимиты сейчас.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 13:39

Re: monobank

12500 грн
2%
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 20:16

Re: monobank

Ні у кого нема інсайдів - буде Моно до себе військові обліги з норм процентом додавати? Бо старі по 11,8 - нехай Горох собі покупає
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 01:19

  Порт написав:В монобанке курс уже 37.95

близко и какой-то рандомный,больше сумма-выше курс :D
Зображення
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 08:48

Мизантрóп
Похоже на то, что валюта сконвертирована в гривну и , понятное дело, округлена до копеек. А после, уже для отображения курса на экране, вам показывает результат фактического деления округлённой гривны на первоначальную сумму в валюте. Оттого и тысячные разные.
Но это мои догадки
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 09:19

  Мизантрóп написав:
  Порт написав:В монобанке курс уже 37.95

близко и какой-то рандомный,больше сумма-выше курс :D

Курс на сейчас - 37.9507.
Но вычисленные суммы разумеется округляются, после чего юзеру показывается итоговый курс обмена, который из-за ошибок округления может отличаться от исходного в 3-м - 4-м разряде.
Чем больше сумма операции - тем ближе исходный и итоговый курсы
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:55

Re: monobank

цікавий кейс - зняття євро в банкоматі з гривневої карти в Іспанії проводиться через долари. ПОтрібно, правда, ще перевірити чи не було там про це оголошено в меню банкомату (зустрічаютсья такі) і якщо ні, то це тоді ще один каміничк у гору невдоволення цим "банком". P.S. Намагалася зняти дружина і вона на деякі дрібниці не звертає уваги, навіть якщо вони важливі.
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:49

  nickvp написав:цікавий кейс - зняття євро в банкоматі з гривневої карти в Іспанії проводиться через долари. ПОтрібно, правда, ще перевірити чи не було там про це оголошено в меню банкомату (зустрічаютсья такі) і якщо ні, то це тоді ще один каміничк у гору невдоволення цим "банком". P.S. Намагалася зняти дружина і вона на деякі дрібниці не звертає уваги, навіть якщо вони важливі.

Было уведомление или не было (возможно, был выбор того, где выполнять конвертацию), но если в приложении видно, что на списание пришла сумма в долларах, то, ИМХО, камешек не в сторону mono.
ingtrans
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