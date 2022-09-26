На рахунки юридичних осіб: 10к грн/платіж, 20к грн/міс
На рахунки фізичних собі - безлімітно, поки за Вас не візьметься фін. моніторинг, що точно трапиться після 400к, але може трапитися і раніше.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 вер, 2022 22:56
Додано: Чет 22 вер, 2022 13:07
Пару дней назад сделал несколько покупок картами разных банков, всё это уже провелось по счету, и было до показательного выступления российского руководства. Что могу сказать -- даже у запинанного всеми проходящими ногами "Альфа-банка" курс по факту оказался лучше, чем у моно. Совсем, короче говоря, сдулись. Смысл имеет только с кэшбэком при отсутствии альтернатив.
PS Кстати, какой тариф на снятие налички за рубежом, если кто может быстро подсказать -- подскажите. И сколько за раз можно снять? Там вроде небольшие лимиты сейчас.
Додано: Чет 22 вер, 2022 13:39
Re: monobank
12500 грн
2%
Додано: Суб 24 вер, 2022 20:16
Re: monobank
Ні у кого нема інсайдів - буде Моно до себе військові обліги з норм процентом додавати? Бо старі по 11,8 - нехай Горох собі покупає
Додано: Нед 25 вер, 2022 01:19
Додано: Нед 25 вер, 2022 08:48
Мизантрóп
Похоже на то, что валюта сконвертирована в гривну и , понятное дело, округлена до копеек. А после, уже для отображения курса на экране, вам показывает результат фактического деления округлённой гривны на первоначальную сумму в валюте. Оттого и тысячные разные.
Но это мои догадки
Додано: Нед 25 вер, 2022 09:19
Курс на сейчас - 37.9507.
Но вычисленные суммы разумеется округляются, после чего юзеру показывается итоговый курс обмена, который из-за ошибок округления может отличаться от исходного в 3-м - 4-м разряде.
Чем больше сумма операции - тем ближе исходный и итоговый курсы
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:55
Re: monobank
цікавий кейс - зняття євро в банкоматі з гривневої карти в Іспанії проводиться через долари. ПОтрібно, правда, ще перевірити чи не було там про це оголошено в меню банкомату (зустрічаютсья такі) і якщо ні, то це тоді ще один каміничк у гору невдоволення цим "банком". P.S. Намагалася зняти дружина і вона на деякі дрібниці не звертає уваги, навіть якщо вони важливі.
Додано: Пон 26 вер, 2022 14:49
Было уведомление или не было (возможно, был выбор того, где выполнять конвертацию), но если в приложении видно, что на списание пришла сумма в долларах, то, ИМХО, камешек не в сторону mono.
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