так вам якраз і треба старі (НЕ-військові) шукати
бо військові - малий %, мінфін ніяк не хоче вламатись
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 вер, 2022 19:12
Додано: Сер 28 вер, 2022 17:25
Re: monobank
Панове, підкажіть, я не є клієнтом моно, хочу купити соц. долар на депозит (на 50000 грн).
Який алгоритм дій?
яку саме карту відкривати в гривні?
яку в доларі? чи там поточний рахунок автоматично відкриється? як потім отримувати долари готівкою без комісій?
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