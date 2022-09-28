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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
12
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 19:12

  1finanсier написав:Ні у кого нема інсайдів - буде Моно до себе військові обліги з норм процентом додавати? Бо старі по 11,8 - нехай Горох собі покупає

так вам якраз і треба старі (НЕ-військові) шукати
бо військові - малий %, мінфін ніяк не хоче вламатись
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:25

Re: monobank

Панове, підкажіть, я не є клієнтом моно, хочу купити соц. долар на депозит (на 50000 грн).
Який алгоритм дій?
яку саме карту відкривати в гривні?
яку в доларі? чи там поточний рахунок автоматично відкриється? як потім отримувати долари готівкою без комісій?
Andey
 
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