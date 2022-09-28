так вам якраз і треба старі (НЕ-військові) шукати
бо військові - малий %, мінфін ніяк не хоче вламатись
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 вер, 2022 19:12
Додано: Сер 28 вер, 2022 17:25
Re: monobank
Панове, підкажіть, я не є клієнтом моно, хочу купити соц. долар на депозит (на 50000 грн).
Який алгоритм дій?
яку саме карту відкривати в гривні?
яку в доларі? чи там поточний рахунок автоматично відкриється? як потім отримувати долари готівкою без комісій?
Додано: Сер 28 вер, 2022 18:10
Re: monobank
Andey, сначала необходимо стать клиентом monobank. Для этого можно использовать реферальную ссылку (ссылку могу через личку скинуть) и получить по 50 ₴ или просто скачать приложение monobank. При становлении клиентом банка оформляется по умолчанию "Чёрная" карта с кредитным лимитом, если банк захочет данный лимит дать. Далее для валютного депо необходимо оформить валютную карту (делается через приложение), после заводим гривну на гривневую карту и оформляем валютный депозит.
По окончании депозита банк спросить что делать с деньгами: получить в кассе или перевести на валютную карту. Получение в кассе банка бесплатно, а если на карту и потом с неё снимать, -- будет комиссия. Единственный момент сможет ли А-Банк выдать валюту, иначе тогда только через кассу Универсал Банка получать (у которого очень мало отделений).
Додано: Сер 28 вер, 2022 18:40
Re: monobank
А получать доллар в кассе потом только в А-банке можно? это их партнер? или в Универсал банке тоже можно будет доллар получить без комиссии в кассе?
Додано: Сер 28 вер, 2022 18:42
Re: monobank
а если например доллара в кассе не будет, то деньги зависнут на каком-то счете до фактической выплаты через кассу? я же предварительно откажусь от выплаты на долл карту моно.
Додано: Сер 28 вер, 2022 18:42
Re: monobank
В Універсалі більш вірогідніше.
Додано: Сер 28 вер, 2022 18:44
У правилах моно написано що після закінчення депо кошти 5 діб обліковуються на рахунку з якого можна зняти готівкою безкоштовно. Після цього падають на картку з якої зняття вже буде з комісією
Додано: Сер 28 вер, 2022 18:48
Re: monobank
На початку вересня писали, що АБанк відмовляв .
|