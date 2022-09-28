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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129>

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monobank 4.1 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
12
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 19:12

  1finanсier написав:Ні у кого нема інсайдів - буде Моно до себе військові обліги з норм процентом додавати? Бо старі по 11,8 - нехай Горох собі покупає

так вам якраз і треба старі (НЕ-військові) шукати
бо військові - малий %, мінфін ніяк не хоче вламатись
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:25

Re: monobank

Панове, підкажіть, я не є клієнтом моно, хочу купити соц. долар на депозит (на 50000 грн).
Який алгоритм дій?
яку саме карту відкривати в гривні?
яку в доларі? чи там поточний рахунок автоматично відкриється? як потім отримувати долари готівкою без комісій?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 18:10

Re: monobank

Andey, сначала необходимо стать клиентом monobank. Для этого можно использовать реферальную ссылку (ссылку могу через личку скинуть) и получить по 50 ₴ или просто скачать приложение monobank. При становлении клиентом банка оформляется по умолчанию "Чёрная" карта с кредитным лимитом, если банк захочет данный лимит дать. Далее для валютного депо необходимо оформить валютную карту (делается через приложение), после заводим гривну на гривневую карту и оформляем валютный депозит.
По окончании депозита банк спросить что делать с деньгами: получить в кассе или перевести на валютную карту. Получение в кассе банка бесплатно, а если на карту и потом с неё снимать, -- будет комиссия. Единственный момент сможет ли А-Банк выдать валюту, иначе тогда только через кассу Универсал Банка получать (у которого очень мало отделений).
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 18:40

Re: monobank

А получать доллар в кассе потом только в А-банке можно? это их партнер? или в Универсал банке тоже можно будет доллар получить без комиссии в кассе?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 18:42

Re: monobank

а если например доллара в кассе не будет, то деньги зависнут на каком-то счете до фактической выплаты через кассу? я же предварительно откажусь от выплаты на долл карту моно.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 18:42

Re: monobank

Andey написав:А получать доллар в кассе потом только в А-банке можно? это их партнер? или в Универсал банке тоже можно будет доллар получить без комиссии в кассе?
В Універсалі більш вірогідніше.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 18:44

  Andey написав:а если например доллара в кассе не будет, то деньги зависнут на каком-то счете до фактической выплаты через кассу? я же предварительно откажусь от выплаты на долл карту моно.

У правилах моно написано що після закінчення депо кошти 5 діб обліковуються на рахунку з якого можна зняти готівкою безкоштовно. Після цього падають на картку з якої зняття вже буде з комісією
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 18:48

Re: monobank

Andey написав:А получать доллар в кассе потом только в А-банке можно? это их партнер?

На початку вересня писали, що АБанк відмовляв .
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 19:47

Re: monobank

  Zochan написав:На початку вересня писали, що АБанк відмовляв .

Там скоріше всього гуманітарна угода - з голоду-холоду вмерти не дадуть,
подають пару копійчин , а от нажитися..... пробачайте, наразі всі розумні .
Тре $ - будь -ласка . повна каса. купуйте по комерційному курсу.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:09

Re: monobank

так є сенс купляти соц долар в моно?
якщо за 5 днів в касі долар не зніму, то як його потім з карти зняти без втрат?
Andey
 
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